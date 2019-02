La clessidra che segna il tempo a disposizione delle franchigie NBA per completare le trade prima della deadline sta ormai per esaurire la sabbia, considerando la scadenza prevista per le 21 italiane, e il mercato ribolle come non mai.

Dopo la notte che aveva visto, nella tardissima serata statunitense, Tobias Harris andare a rinforzare i Philadelphia 76ers, ne è arrivata un’altra non meno emozionante, con scambi – pur minori – in serie. Attivissimi i Sacramento Kings, che hanno ottenuto Alec Burks dai Cavs in uno scambio a 3 che ha visto arrivare a Cleveland Brandon Knight da Houston, mentre ai Rockets passano Iman Shumpert e Nik Stauskas.

Tornando ai Kings, il grande colpo della notte è Harrison Barnes, arrivato da Dallas in cambio del contratto in scadenza di Zach Randolph, a testimoniare la volontà di Sacramento di tentare la corsa ai playoff fino all’ultimo (considerando anche che la loro prossima prima scelta sarà dei Celtics).

Si muovono anche i Washington Wizards, che, dopo l’infortunio di Wall, hanno deciso di tirare i remi in barca e uscire dal regime di luxury tax: via Markieff Morris e soprattutto Otto Porter, passato ai Chicago Bulls in una trade per Jabari Parker e Bobby Portis.