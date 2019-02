Il debutto in Top 50 è cosa fatta per Matteo Berrettini. Dopo aver flirtato a lungo al termine della scorsa estate con l’ingresso tra i primi 50 del ranking ATP, il ventiduenne romano se lo è definitivamente assicurato oggi rimontando Fernando Verdasco per raggiungere la semifinale dell’ATP 250 di Sofia.

Un risultato importante per l’azzurro, che domani affronterà Marton Fucsovics per un posto in finale. L’ungherese è a un avversario alla portata, ma da non sottovalutare, considerando anche della giornata di riposo di cui ha goduto grazie al forfait del malato Bautista Agut.