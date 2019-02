Sanremo, la classifica parziale e i momenti più belli della terza serata

È andata in onda giovedì 7 febbraio la terza serata del sessantanovesimo Festival di Sanremo, tra ilarità e momenti di forti emozioni.

Ecco la classifica parziale della terza serata di Sanremo 2019, sulla base del voto della sala stampa, che pesa per il 30%. Nella zona alta della classifica, quella blu, si sono piazzati: Simone Cristicchi, Mahmood, Irama, Ultimo; nella zona gialla, quella intermedia, Enrico Nigiotti, Motta, The Zen Circus, Francesco Renga; nella zona bassa, quella rossa, Anna Tatangelo, Nino D’Angelo e Livio Cori, Boomdabash, Patty Pravo con Briga.

Anche la terza serata del Festival di Sanremo ha visto alternarsi sul palco ospiti che hanno incantato ed emozionato il pubblico.

Si parte con la sensualità retrò del primo abito total white sfoggiato da Virginia Raffaele nella prima uscita della terza serata di Sanremo 2019. Profonda scollatura sia sul décolleté che sulla schiena con un taglio morbido “stile impero” dalla stoffa leggera e stretta in vita. Completa l’abito di Giambattista Valli Haute Couture una stola che dal collo scende sulle lunghezze posteriori, un trucco anni ’50 abbinato a capelli sciolti. E in rete sono tutti pazzi per Virginia Raffaele.

Antonello Venditti per la prima volta sul palco dell’Ariston. Antonello Venditti torna sul palco dell’Ariston dopo 19 anni. Il 69° Festival di Sanremo porta con sé una novità per il cantautore. E’ stata infatti la prima volta in cui ha cantato in tv “Sotto il segno dei Pesci” di cui festeggia anche il 40° anniversario.

Lacrime e commozione per Alessandra Amoroso. “Sono molto emozionata, grazie mamma e papà”. Così Alessandra Amoroso conclude la sua esibizione a Sanremo 2019 dopo aver cantato “Io che non vivo” duettando con Claudio Baglioni.

La prorompente Virginia Raffaele incanta sul palco con Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni piomba sul palco di Sanremo 2019. Ad accoglierla Virginia Raffaele la cui storica imitazione traina tutto l’intervento. La cantante inscena un siparietto proprio sul tema accusandola di averle rovinato la vita.

Toccante, emozionante, forte il momento in cui Serena Rossi presenta Mia Martini. Serena Rossi al 69° Festival di Sanremo omaggia Mia Martini. L’attrice arriva all’Ariston per presentare “Io sono Mia” cantando “Almeno tu nell’universo”. Il film, scritto da Monica Rametta, diretto da Riccardo Donna e prodotto da Luca Barbareschi, racconta l’ascesa negli anni ’70 di Domenica Rita Adriana Bertè detta Mimì dai grandi successi come “Piccolo uomo” e “Minuetto” al tragico epilogo.