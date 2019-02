Milano, bimba di 3 anni cade dal quarto piano: presa al volo

Una bambina di 3 anni è precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, nella periferia di Milano. Fortunatamente la piccola è stata presa al volo dalla sorellina di 13 anni che si trovava nel cortile di sotto.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno soccorso la piccina. Ricoverata all’ospedale Niguarda, la bambina non ha presentato gravi conseguenze ed è stata dichiarata fuori pericolo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, la bambina, giocando con la chiave della porta, era rimasta chiusa in bagno in casa di alcuni parenti. La sorellina di 13 anni le avrebbe quindi suggerito di gettare la chiave dalla finestra, mentre lei sarebbe scesa giù a prenderla. La bambina, però, si è sporta troppo dalla finestra per gettare la chiave ed è precipitata giù.

La sorellina, che si trovava nel cortile di sotto, è riuscita miracolosamente ad afferrarla al volo.