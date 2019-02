Lo scontro tra Confindustria e Governo contunia. “Noi chiediamo soluzioni – dice il presidente degli industriali, Vincenzo Boccia -. Dopo sette mesi di governo non ci sono più alibi, sono loro che devono mettere in campo gli interventi giusti per la crescita”.

Le tensioni nei rapporti tra gli industriali e l’esecutivo è palpabile. “Abbiamo difficoltà a capirci“, aggiunge poi Boccia, secondo il quale bisogna smettere di “dare ora la colpa di tutto all’Europa”.