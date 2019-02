Non mentire, la prima fiction Mediaset in anteprima sul web

La prima serie tv Mediaset disponibile in anteprima on line. Da oggi mercoledì 13 febbraio 2019, il primo episodio della nuova fiction “Non mentire” è visibile gratuitamente sul web. Sarà Mediaset Play la prima piattaforma sulla quale sarà possibile vedere la serie tv prima della messa in onda su Canale 5 domenica 17 febbraio.

Guardarla è semplice, basta digitare “Non mentire” sui motori di ricerca per avere accesso immediato ai primi 18 minuti della serie ambientata a Torino e interpretata da Alessandro Preziosi e Greta Scarano che interpretano rispettivamente Andrea e Laura.

Trama di “Non mentire”

Lei insegnante in un liceo sta superando la fine della relazione con Tommaso quando incontra l’affascinante chirurgo Andrea, padre di uno dei suoi alunni. Tra i due scatta subito il colpo di fulmine dopo il loro primo appuntamento che cambierà per sempre le loro vite e le loro famiglie.

“Non mentire” è un thriller psicologico diretto da Gianluca Maria Tavarelli e prodotto da Indigo Film.

Foto da Twitter