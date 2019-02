Amazon Prime Video lancia la prima serie italiana

La mafia ai tempi degli anni ’80 al centro della prima serie tv italiana annunciata oggi da Amazon Prime Video. Lo show è un crime-drama scritto da Nicola Guaglianone e Menotti. Le riprese inizieranno nel 2019 e gli episodi della serie, prodotta da Wildside, di Lorenzo Mieli e Mario Gianani, per gli Amazon Studios, saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo.

I primi dettaglia della serie italiana firmata Amazon

La serie, ambientata negli anni ’80, racconta la strana storia di una ragazza che, per attirare il favore del padre, diventa la più giovane affiliata alla mafia. I giorni dell’adolescente scorreranno tra droga, sparatorie e compiti di scuola nel mondo inaspettato che ruota attorno alla sua famiglia.

“Questa vivace ed emozionante storia di una figlia alla ricerca del padre e alla scoperta di aspetti della sua famiglia che non avrebbe mai immaginato, è stata meravigliosamente scritta per la tv da Nicola Guaglianone e Menotti”, ha dichiarato Georgia Brown, director degli Originals europei per Amazon Prime Video. E poi ha aggiunto: “Siamo molto entusiasti di portare il lavoro di questi talentuosi scrittori, registi, produttori e attori italiani ai clienti Prime in tutto il mondo“.

Ad esprimere il suo entusiasmo anche Lorenzo Mieli, Ceo di Wildside. “Siamo onorati di rappresentare la prima produzione italiana di Amazon Prime e siamo ancora più felici – ha dichiarato – di iniziare questa collaborazione con un progetto che, grazie ad una combinazione unica di toni e linguaggi narrativi, tra crime, comedy e drama, si fonde in una storia che è una rappresentazione dell’Italia, ma che esplora anche temi universali come quello del rapporto tra genitori e figli, la maggiore età di una ragazza e la famiglia. Tutto da un punto di vista femminile”.