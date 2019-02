Dopo un lungo tira e molla durato due settimane, Marek Hamsik avrà il futuro che desiderava. Il capitano del Napoli è infatti pronto al trasferimento ai cinesi del Dalian Yifang, dopo che nella giornata di ieri sono state definitivamente sbloccate le ultime formalità tra i due club, sulla base di un accordo da 20 milioni di euro, 5 da corrispondere adesso e 15 tra un anno.

Per lo slovacco, invece, è pronto un faraonico contratto triennale da 9 milioni annui. Il giocatore volerà in Cina tra oggi e domani per completare le visite mediche e ufficializzare così il trasferimento, dopo dodici anni in azzurro.