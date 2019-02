Zichittella orgoglio di Marsala, è tra i 30 scienziati U30 più influenti d’Europa

Secondo la celebre rivista statunitense “Forbes Magazine”, il marsalese Guido Zichittella, classe 1991, sarebbe uno dei 30 scienziati più influenti d’Europa sotto l’età di 30 anni per il 2019. Guido è figlio di Antonio Zichittella, uno dei titolari dell’azienda Zi Caffè.

“Onorato di essere nominato da ‘Forbes Magazine’ come uno dei 30 scienziati più influenti d’Europa sotto l’età di 30 anni per il 2019! Voglio ringraziare la mia famiglia, gli amici e i co-lavoratori per il loro costante sostegno che ha reso possibile questo“, si legge nel profilo Twitter del giocane prodigio.

Guido studia un metodo per ridurre le emissioni di biossido di carbonio, direttamente dove viene prodotto. Il giovane Zichittella sta collaborando con l’Università ETH di Zurigo e la Fondazione nazionale svizzera per la scienza. La sua tecnologia prevede la riduzione di emissioni di anidride carbonica rilasciate quando il gas naturale viene bruciato negli impianti di produzione di energia e chimici.