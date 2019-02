Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia, “riparte oggi per Roma“. Lo ha annunciato, ai microfoni di RTL, il ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau.

Italia-Francia, l’ambasciatore torna oggi a Roma

“Mattarella ha telefonato a Macron, i presidenti si sono parlati – ha riferito la ministra francese – hanno ribadito quanto sia importante l’amicizia tra Francia e Italia. Abbiamo ascoltato dei leader politici che si erano lasciati andare a parole o comportamenti francamente non amichevoli e inaccettabili, mostrare rammarico”, ha evidenziato Nathalie Loiseau riferendosi ai due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

“Abbiamo udito Salvini dire che non voleva una guerra con la Francia – ha continuato la Loiseau – e abbiamo sentito Di Maio dire cose complicate ma era stato lui a mettersi da solo in una situazione molto complicata. Credo che gli italiani abbiano bisogno della Francia, quindi lavoriamo insieme“.

Masset era stato richiamato il 7 febbraio, al culmine di una serie di polemiche tra i governi di Roma e di Parigi in seguito alla visita del vicepremier Luigi Di Maio nella Capitale francese per incontrare esponenti dei gilet gialli.