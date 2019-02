Calabria, fiamme nella baraccopoli: un morto

Un rogo è divampato nella notte nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Gioia Tauro (Reggio Calabria) ed ha provocato una vittima.

Si tratterebbe di un senegalese di 29 anni, le operazione per la sua identificazione sono in corso, complicate dal fatto che il corpo è quasi del tutto carbonizzato . L’incendio ha coinvolto una quindicina di baracche verso mezzanotte, sul posto sono intervenute immediatamente tre squadre di Vigili del Fuoco, polizia e carabinieri ed è stato possibile contenere ulteriori, gravi effetti. In corso le indagini per accertare la dinamica di quanto avvenuto.

Dai primi accertamenti le fiamme potrebbero essere provocate da una scintilla di uno dei tanti fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi, poi rapidamente propagata tra le abitazioni di fortuna fatte di materiale infiammabile come legno e plastica.

I 15 migranti rimasti senza un tetto sono stati ricoverati presso la nuova tendopoli gestita dal Comune di San Ferdinando, il rogo è stato spento.

