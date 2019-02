È di almeno otto morti tra cui quattro membri della stessa famiglia il drammatico bilancio di in un incendio scoppiato in una baraccopoli affollata nella città portuale di Chattogram, in Bangladesh.

Lo hanno riferito le autorità locali. Il rogo è scoppiato intorno alle 3,30 del mattino (ora locale) quando i residenti dormivano. Sono stati trovati otto corpi mentre altre 50 persone sono rimaste ferite.

Foto da Twitter.