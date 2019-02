Diciotti, M5S al voto: No processo a Salvini

La maggioranza degli iscritti alla piattaforma Rousseau ha deciso che deve essere negata l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti .

Ha vinto il “Sì” all’immunità a Matteo Salvini. Hanno votato in 52.417, il 59,05% contro l’autorizzazione a procedere.

Relativamente alla risposta: ‘Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere’ hanno votato 30.948 (59,05%).

Relativamente alla risposta: ‘No, non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere approvata l’autorizzazione a procedere’ hanno votato 21.469 (40,95%)”, si legge sul Blog delle Stelle.

“Li ringrazio per la fiducia, ma non è che sono qui a stappare spumante o sarei depresso se avessero votato al contrario – ha detto Matteo Salvini -. Sarei stato disponibile ad affrontare anche qualsiasi altro voto, non ho problemi. Se uno ha la coscienza a posto come ce l’ho io non vive con l’ansia”. “Per me il Governo non era e non è in discussione: il processo, il voto in Abruzzo, il voto in Sardegna, i sondaggi…. il Governo va avanti, punto”, ha detto ancora Salvini.

Beppe Grillo torna sul tweet a proposito della consultazione on line, definita qualcosa a metà “tra il comma 22 e la sindrome di Procuste” : “La mia – dice – era solo una battuta, montata ad arte contro il M5S, confermo piena fiducia nel capo politico Luigi Di Maio”, sottolinea.