Fallimento doloso, arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. L’accusa per entrambi è di aver provocato «dolosamente» il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse ricavando così in maniera illecita svariati milioni di euro. Sono aziende collegate alla “Eventi 6”, la società di famiglia già finita sotto inchiesta proprio per una gestione allegra e la sparizione di fondi. Con loro è stato arrestato anche Gian Franco Massone, vicepresidente di una delle coop.

Sono coinvolte altre 5 persone, tra cui Roberto Bargilli, ex autista del camper di Matteo Renzi durante le primarie del 2012. Gli altri sono gli amministratori delle cooperative che avrebbero agevolato questo sistema ritenuto illegale dai giudici.

foto:Newsly