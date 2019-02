Italo, 150 nuove assunzioni nel biennio 2019/2020

Italo inizia il 2019 con una grande novità e cioè l’assunzione di 150 persone nel biennio 2019-2020. La società ferroviaria è alla ricerca di: Hostess e Steward di bordo, che si occuperanno di accogliere i viaggiatori, assisterli durante il tragitto e offrire loro il servizio di benvenuto a bordo treno; Operatori di Impianto, i quali si occuperanno della movimentazione del treno fra gli impianti di manutenzione e le stazioni di partenza dei convogli.

Italo-NTV è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità ed è anche il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità ferroviaria. La flotta di Italo è composta da 25 treni Agv 575 in grado di viaggiare ad altissima velocità e 17 Italo EVO, ai quali saranno aggiunti altri 10 entro il 2020.

I requisiti richiesti per Hostess e Steward sono: Diploma di scuola secondaria; Ottima conoscenza dell’inglese; Conoscenza di una seconda e/o terza lingua (preferenziale); Esperienza lavorativa: ambito turismo, ristorazione, trasporti, attività ricreative, servizi alla persona (preferenziale); Esperienze lavorative all’estero costituiranno un plus; Disponibilità al trasferimento presso tutte le presenti sedi lavorative e Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

I requisiti richiesti per gli Operatori di Impianto sono: Diploma Tecnico/ Scientifico (5 anni); Esperienza lavorativa: ambito meccanico, elettrico, trasporti, logistica (preferenziale); Disponibilità al trasferimento presso tutte le presenti sedi lavorative; Disponibilità a lavorare su turni h 24 e Disponibilità a lavorare nei giorni festivi.

Hostess e Steward di bordo saranno assunti con un contratto di apprendistato e avranno la possibilità di crescere all’interno dell’azienda, diventando in seguito Train Manager, mentre per gli Operatori di Impianto, che in seguito potranno diventare Macchinisti, è previsto un corso di formazione della durata di 5 mesi. Tutti coloro che supereranno gli esami saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.