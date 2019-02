Bella Germania, in arrivo la miniserie sugli emigrati italiani

La vita degli italiani nella Germania degli anni ’60 tra differenze linguistiche e difficoltà di adattamento al centro di una miniserie tedesca. Si intitola “Bella Germania” e andrà in onda probabilmente la prossima estate su Rai 1, realizzata dalla Bavaria Fiction per la tv tedesca ZDF che la trasmetterà dal 10 marzo. Sono tre gli episodi di 90′ ciscuno che compongono la serie.

“Bella Germania” è tratta dal romanzo di Daniel Speck, anche sceneggiatore della miniserie, e racconta la vita di una famiglia italo-tedesca di immigrati dal loro arrivo durante il miracolo econonomico tedesco fino ai nostri giorni attraverso gli occhi dei discendenti, tra il lavoro e le attività quotidiane in un nuovo Paese dove, in cerca di fortuna, riescono a ripartire da zero e a stabilire la loro nuova casa.

La trama di “Bella Germania”

La storia di “Bella Germania” inizia quando la giovane designer Julia incontra a Monaco Alexander che le dice di essere suo nonno biologico. Alexander sta infatti cercando il figlio Vincenzo, nato negli anni ’50 dal fugace incontro a Torino con la sua amata Giulietta. La ragazza, costretta dalla famiglia a sposare invece Enzo, vedrà Alexander ripartire per la Germania.

Julia quindi inizia a scavare nel passato della sua famiglia alla ricerca di risposte. Scopre quindi che la nonna Giulietta aveva vissuto una vita infelice accanto ad Enzo e il fallimento del loro matrimonio aveva spinto la donna ad abbandonare l’Italia per trasferirsi con il figlio Vincenzo a Monaco dove sognava di diventare una stilista.

Qui aveva incontrato nuovamente Alexander con il quale finalmente aveva potuto coronare il suo sogno d’amore. Ma mentre i due si trovavano in viaggio a Venezia, Giulietta viene coinvolta in un tragico incidente lasciando Vincenzo orfano. Tutti gli indizi fanno pensare che il colpevole sia Enzo.

Fanno parte del cast Natalia Belitski, Silvia Busuioc, Alessandro Bressanello e Denis Moschitto.

Foto da ZDF