Cani e gatti, come proteggerli dagli incidenti domestici

Sono stati circa 200mila i cani e i gatti coinvolti in incidenti domestici lo scorso anno. Questo il bilancio dell’Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente che, in occasione della 10° Giornata Nazionale di prevenzione degli incidenti domestici per Micio e Fido del 21 febbraio, ricorda come proteggere i nostri amici a quattro zampe dai pericoli della propria casa.

E’ soprattutto la cucina il luogo dove Micio e Fido rischiano la vita, ma anche la camera da letto o il giardino. Nel 2018 sono stati 350 gli animali deceduti tra le mura di casa, di cui 171 bruciati vivi. Molti altri invece hanno presentato ferite o fratture di vario grado. Tra gli incidenti più frequenti quelli con i fornelli o con gli elettrodomestici accesi.

Ecco di seguito il vademecum di Aidaa per ridurre i rischi per cani e gatti nell’ambiente domestico.