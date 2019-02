Conte, Di Maio, Toninelli: la Procura chiede l’archiviazione

È stata notificata stamattina la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti da parte della Procura di Catania per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.

Il loro coinvolgimento era arrivato come atto dovuto. A riferirlo sono fonti di Palazzo Chigi. Per la stessa vicenda, ieri la giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato aveva respinto la richiesta di processare il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini come era stato invece chiesto dal tribunale di Catania.