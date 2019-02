Ballando con le Stelle, Nancy Brilli rinuncia?

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il cast scelto da Milly Carlucci sta per essere definito anche se non mancano i problemi e le indecisioni. Tra i concorrenti che erano stati dati per certi compariva il nome di Nancy Brilli la cui partecipazione sarebbe adesso in bilico.

Nancy Brilli e Ballando con le Stelle

Come riportato dal settimanale Oggi a mettere in dubbio la presenza di Nancy Brilli alcuni problemi di budget. Sembrerebbe infatti che l’attrice e la produzione non riescano a trovare un punto d’incontro sul cachet.

“Nelle ultime ore – si legge nella rubrica “Pillole di Gossip” di Oggi – ha iniziato a circolare la voce secondo cui l’attrice romana avrebbe rinunciato all’ingaggio. Problemi di budget. Pare proprio di sì”.

Ballando con le Stelle: il cast

Intanto tra i concorrenti più attesi a Ballando con le Stelle c’è invece l’ex deputato Antonio Razzi. Rimane il fatto che il programma del sabato di Rai 1 “avrà un cast eccezionale, pazzesco”, ha rivelato in un’intervista a Di Più Milly Carlucci.