Il presidente della Bnl, Luigi Abete, è stato rinviato a giudizio dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, Giampaolo Casula, con l’accusa di usura.

Cagliari, il presidente della Bnl Luigi Abete a processo per usura

Nonostante il pubblico ministero, Diana Lecca, avesse chiesto il non luogo a procedere, il giudice ha comunque deciso per il processo. La pm aveva ritenuto che Abete non avesse la consapevolezza del reato. Gli avvocati della parte civile, invece, ritengono che ci siano tutti gli elementi per processare il presidente della Bnl.

Abete, oggi assente in aula, dovrà comparire davanti ai giudici del Tribunale di Cagliari il 21 giugno prossimo

L’inchiesta è partita da una denuncia di un’azienda, proprietaria dell’hotel Setar di Qaurtu Sant’Elena, che si era vista applicare dei tassi ritenuti oltre i limiti di legge.