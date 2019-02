Risarcimento migranti della Diciotti, Salvini: “Al massimo avranno un bacio perugina”

Il caso Diciotti fa ancora parlare di sé. Alcuni migranti che erano a bordo della nave hanno presentato un ricorso al Tribunale civile di Roma, chiedendo al Governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni.

“Al massimo gli mandiamo un Bacio Perugina”, risponde il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. E in riferimento al fatto che 16 di 41 migranti risulta essere nato l’1 gennaio, dice: “Permettetemi di rispondere con una grassa risata. Tutti nati il primo gennaio? Tutti scomparsi? Non prendessero in giro gli italiani, la pacchia è finita, i barconi non arrivano più”.

Diciotti, i migranti chiedono risarcimento all’Italia

Da fonti del Viminale si apprende che il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome di 41 migranti, tra i quali c’è anche un minore. Sedici di loro, secondo le stesse fonti, risulterebbero nati l’1 gennaio. I migranti, dopo essere sbarcati dalla nave Diciotti, si erano rifugiati presso le strutture di Baobab Experience.

Leggi anche: Migranti, precipita il numero di arrivi in Italia

La richiesta è rivolta al premier, Giuseppe Conte, e al ministro dell’Interno, Matteo Salvini per ottenere un risarcimento tra i 42mila e 71mila euro.

Leggi anche: Diciotti, “no” al processo a Salvini

Intanto continua la procedura per l’immunità di Salvini. Il senatore Gasparri di Forza Italia, presidente della Giunta del Senato per le autorizzazioni a procedere annuncia di aver “firmato la copia della relazione della vicenda Diciotti-Salvini per l’Aula del Senato e l’ho inviata al presidente Casellati. Ora spetta alla Conferenza dei Capigruppo calendarizzarla per discuterla in Assemblea”.