Fertilità, questa sconosciuta: il 40% rinuncia ai figli per il lavoro

Se le donne sono poco informate, gli uomini lo sono ancor di più: quanto a fertilità biologica è emerso che l’87% degli italiani, vale a dire nove persone su dieci, ignora la difficoltà di avere figli superati i 30 anni.

I dati dell’indagine

È uno dei dati emersi da un’indagine del progetto Studio Nazionale Fertilità, promosso dal Ministero della Salute, che ha come obiettivo generale di raccogliere informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva per orientare e sostenere la programmazione di interventi a sostegno della fertilità in Italia.

Lo studio ha registrato che quattro persone su dieci rinunciano ai figli per ragioni lavorative. Ciò che emerge è una scarsa consapevolezza del ruolo giocato dall’età, con aspettative di poter avere figli anche in età molto avanzata.

L’indagine è stata condotta su un campione di 21.217 persone di età compresa tra 18-49 anni. Le risposte mostrano che non c’è piena consapevolezza del ruolo giocato dall’età nella fertilità biologica femminile e ancor più nella capacità riproduttiva maschile. Solo il 5% del campione è consapevole che le possibilità biologiche per una donna di avere figli iniziano a ridursi già dopo i 30 anni, mentre il 27% pensa che questo accada intorno ai 40-44 anni.