Il ministero dei Beni culturali bandirà concorsi per 1000 nuove assunzioni, secondo le seguenti posizioni: 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, per l’anno 2020. E ancora: 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, per l’anno 2021; 16 Funzionari Amministrativi; 9 Dirigenti.

Ministero dei Beni culturali, concorsi per 1000 nuove assunzioni

Le assunzioni verranno effettuate in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti in ciascun bando.

Per poter partecipare alle future assunzioni presso il MIBAC bisogna aspettare la pubblicazione dei bandi sulle prossime Gazzette Ufficiali dedicate ai Concorsi, dove verranno indicati i profili ricercati, i requisiti richiesti, le modalità di selezione, i modi per inviare le domande e le relative scadenze.