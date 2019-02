Golden Globes 2019: i migliori look maschili e femminili

La cerimonia dei Golden Globes si è conclusa da pochi giorni e come sempre ha saputo rispettare le promesse fatte al proprio pubblico. I Golden Globes d’altronde rappresentano una preziosa occasione per unire due degli elementi più affascinanti in assoluto del mondo delle star di Hollywood, ovvero il grande cinema e l’alta moda. Di conseguenza, non sono certo passati inosservati gli outfit delle star che hanno sfilato anche quest’anno sul red carpet dell’edizione 2019. Andiamo quindi a indagare quali sono stati gli outfit che sono riuscirti a colpire di più, sia al maschile che al femminile.

Da Lady Gaga a Julia Roberts: i look delle attrici

L’abito che di sicuro ha avuto un impatto maggiore è stato quello indossato da Lady Gaga, con il suo tono in celeste e dallo stile principesco. Naturalmente la star ha mantenuto fede al suo look mai banale, sfoggiando una capigliatura perfettamente abbinata al colore dell’abito. Oltre a questo inaspettato tocco di colore hanno dominato il bianco e il rosso, come testimoniato da star del calibro di Lili Reinhart, Patricia Clarkson e Laure Dern: una novità, alla luce del fatto che il rosso da sempre viene considerato come un colore rischioso, destinato solo a chi può permettersi di osare.

E a proposito di rosso, impossibile non citare un’attrice icona come Nicole Kidman, con il suo look in total red di Michael Kors, dalle forme classiche ma anche in grado di stupire. Nicole ha infatti osato un po’ di più soprattutto per quanto riguarda la scelta della borsa: un modello tondo che si può cercare anche tra le borse Michael Kors su YOOX. Altri look tutti da guardare sono stati quello di Charlize Theron, in black and white, e l’abito in pizzo con trasparenze della bellissima e sempre elegante Emily Blunt.

Da Bradley Cooper a Thimotee Chalamet: i look al maschile

Quest’anno le passerelle dei Golden Globes hanno regalato sorprese inaspettate: gli uomini, per una volta, hanno osato più delle donne. Da non perdere infatti il look sfoggiato da Bradley Cooper, che ha voluto osare presentandosi con un completo elegante tutto in bianco, spezzato dalle scarpe e dal papillon in black. Nemmeno Thimotee Chalamet è passato inosservato, anche se questo potrebbe sembrare un eufemismo: non tanto per la camicia alla coreana, quanto piuttosto per l’imbrigliatura glitterata firmata, ma forse un po’ esagerata. Da sottolineare anche la scelta di Idris Elba, che si è presentato ai Golden Globes sfoggiando uno smoking verde-azzurro con trame vintage di sottofondo. Altri look da citare: quello di Cody Fern, dalla camicia con la sezione superiore trasparente, e il completo bluette di John Krasinski.

Quest’anno le passerelle dei Golden Globes hanno saputo tenere testa alle aspettative, superandole addirittura, con alcuni esempi di moda e di stile davvero notevoli.