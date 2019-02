In una stagione al di sotto delle aspettative, avara di soddisfazioni, arriva uno squillo importante per Federica Brignone. Sulla pista di Crans-Montana, dove l’azzurra aveva già conquistato due vittorie negli ultimi due anni, è arrivato un altro successo in combinata, mettendosi alle spalle Remme e Holdener, fresca campionessa del mondo di specialità.

Seconda vittoria consecutiva per l’Italia sulle nevi svedesi, dopo il trionfo di Sofia Goggia nella giornata di ieri in discesa libera. Lontane dalle prime posizioni le altre azzurre, con Marta Bassino nona (a due secondi dal tempo della vincitrice) e Nicol Delago diciottesima.