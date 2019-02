Kitbull, il corto Pixar che sta commuovendo il web

Un’imprevedibile amicizia, che nasce nelle difficoltà, tra un pitbull e un gattino. E’ la storia di Kitbull, il corto della Pixar, diretto da Rosana Sullivan e prodotto da Kathryn Hendrickson, che sta commuovendo il web. La clip si inserisce nel progetto SparkShort una serie di corti sperimentali riservati al circuito dei festival ma recentemente diffusi anche on line.

Kitbull: la storia di una bella amicizia

Kitbull racconta la vita di strada di un gattino diffidente verso tutto ciò che lo circonda e che, grazie all’incontro con un simpatico pitbull, riesce ad superare la sua comfort zone per aiutarlo a salvarsi dai maltrattamenti di un padrone violento. Ritrovata la fiducia in sé stessi e nel prossimo, entrambi avranno il loro happy ending.

Il progetto SparkShort

I corti della serie SparkShort si concentrano su problemi sociali. Sono relazionali quelli trattati in Kitbull, si tratta di mobbing in Purl il cui protagonista è un gomitolo discriminato sul posto di lavoro, e infine si parla di sfruttamento in Smash and Grab, la storia di due robot che rischiano la vita per conquistare la libertà e vivere liberamente la propria amicizia.

Nonostante Kitbull sia realizzato in 2D, la tecnologia 3D, marchio di fabbrica della Pixar, è stata utilizzata in fase di postproduzione per rendere più fluide le animazioni. Il corto si ispira alla storia personale di Rosa Sullivan. “Da piccola ho avuto problemi a relazionarmi con gli altri ragazzini – ha rivelato nel video in cui spiega il suo progetto -. Quindi mi identifico in questo gattino, perché anche io evitavo di uscire dalla mia comfort zone, mostrarmi vulnerabile e comunicare con gli altri”.

Purl, Smash and Grab e Kitbull fanno parte della prima serie di corti di SparkShort. I successivi verranno diffusi in autunno sulla neonata piattaforma streaming Disney +.