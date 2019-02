Modena, 30enne accoltella i genitori: sono gravissimi

Ha accoltellato entrambi i genitori, di 79 e 77 anni, dopo una lite. Tragedia a Piumazzo in provincia di Modena. Una 30 enne dovrà adesso rispondere di duplice tentato omicidio. I due feriti in gravi condizioni sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale. Sul posto i carabinieri e il personale del 118. A dare l’allarme la madre che, nonostante le ferite, è riuscita a sfuggire alla furia della figlia chiedendo aiuto ai vicini una volta giunta sul pianerottolo.