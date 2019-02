Mondo di mezzo, l’ex sindaco di Roma Alemanno condannato a 6 anni

Sei anni di carcere per l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno accusato di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo.

La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma. “Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono innocente l’ho detto sempre e lo ribadirò davanti ai giudici di secondo grado”, ha commentato l’ex sindaco.

Mondo di mezzo, la condanna ad Alemanno