Spari nel milanese, due morti

Pomeriggio di fuoco nell’hinterland milanese: un uomo di 63 anni è stato ucciso con cinque colpi d’arma da fuoco a Rozzano. E’ accaduto poco prima delle 18. L’uomo, un italiano, si trovava in via Lazio, nei pressi di un supermercato. Il personale del 118, intervenuto con un’ambulanza, un’autoinfermieristica e un’automedica, ha tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri di Corsico. Questa mattina, in un cantiere a Basiglio, è stato ammazzato Giuseppe Giuliano, di 64 anni, raggiunto da diversi colpi di una pistola di piccolo calibro alla testa.