“Mamma stira e cucina, papà lavora”, un libro di scuola scatena il web

“La mamma stira e cucina, il papà lavora”. La foto pubblicata da un utente su Facebook della pagina di un libro di scuola di seconda elementare sta scatenando l’ira e la polemica del web. Pioggia di condivisioni e commenti di utenti increduli e infastiditi dal messaggio stereotipato.

“Siamo al limite del ridicolo”, “L’Italia del 1940”, “Sessismo a gò gò”, si legge tra i commenti. E ancora c’è chi vuole denunciare e protestare direttamente contro la casa editrice del libro “Nuvola – Libro dei Percorsi”. L’esercizio consiste nell’eliminare il verbo che non si adatta al contesto: la mamma infatti non “tramonta” e il papà sicuramente non “gracida”.

E’ stata l’immagine della mamma dedita esclusivamente alla casa mentre il papà, dopo il lavoro, si rilassa leggendo a stimolare il dibattito. A partecipare anche Stefania Bariatti, professoressa universitaria di Diritto internazionale e della Ue alla Statale di Milano che ha commentato: “Da non credere. Libro di seconda elementare”.

Ma non è la prima volta che accade. E’ solo di pochi anni lo scandalo causato dalla filastrocca pubblicata su un testo d’educazione musicale che recitava: “La mamma lava, stira, cucina mentre canticchia una canzoncina. Il babbo invece gioca a pallone, fuma la pipa con il nonno Gastone”.