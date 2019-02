Muore il cantante dei Talk Talk, Mark Hollis

All’età di 64 anni muore Mark Hollis, l’ex frontman dei Talk Talk. La notizia è stata confermata da Paul Webb, ex membro della band inglese.

“Sono scioccato e rattristato”, ha scritto il bassista su Facebook. “Musicalmente era un genio ed è stato un onore e un privilegio far parte della sua band. Non lo vedevo da anni”, ha aggiunto Webb, “ma come molti altri musicisti della nostra generazione, sono stato profondamente influenzato dalle sue pioneristiche idee musicali. Sapeva, come nessun altro, dare al suono e allo spazio la giusta profondità sentimentale”.

Molto influente negli anni ’80, Mark Hollis ha esplorato nuove frontiere del rock: new romantic e il synthpop, per poi portare il suono ad un’avanguardistica evoluzione post-rock. Con “It’s My Life” del 1984, “Spirit of Eden” (1988) e “Laughing Stock” (1991) diventarono una notevole fonte di ispirazione per la musica che venne dopo.