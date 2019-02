Cannes 2019, Inarritu nominato presidente di giuria

Annunciato il presidente di giuria a Cannes 2019. Sarà il regista messicano Alejandro Gonzalez Inarritu autore di Amores Perros, Babel, 21 grammi, Biutiful, The Revenant e premio Oscar per Birdman nel 2015 nelle categorie miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale e nel 2018 con la statuetta di miglior regista per Revenant.

Nel 2017 fece scandalo a Cannes con la sua installazione Carne Y arena sul muro tra Messico e Usa che vinse anche l’Oscar Special Achievement Award.

Succede nel ruolo a Cate Blanchett sulla Croisette in programma dal 14 al 25 maggio.