Carnevale, quali i rischi per la salute dei più piccoli?

A Carnevale ogni scherzo vale. Ma con la salute, soprattutto dei più piccoli, non si scherza affatto. Dall’ingestione di schiume e coriandoli a trucchi e costumi contenenti sostanze nocive, il pericolo per i bambini è dietro l’angolo. Torna utile, quindi, rispolverare le dieci regole che compongono il vademecum pubblicato qualche anno fa dal Ministero della Salute per aiutare genitori e figli a divertirsi in sicurezza.

Non spruzzare schiume e stelle filanti spray negli occhi. Non sono giocattoli e si rischiano gravi danni alla cornea. Attenti anche a non spruzzarle addosso alle persone o sui vestiti: potrebbero comunque raggiungere la pelle e il viso. Non usare schiume e spray in vicinanza di fiamme, anche piccole come le candeline per le torte. Molti di questi articoli sono infiammabili ma spesso l’etichetta non riporta correttamente l’indicazione di infiammabilità. Controllate le maschere decorate con glitter e brillantini colorati (i brillantini possono staccarsi e penetrare facilmente negli occhi, nel naso e nella bocca) e le sostanze coloranti contenute, che possono provocare irritazione cutanea. Attenti alle piccole parti dei costumi, come i bottoni, facilmente staccabili (se ingoiati possono provocare soffocamento, soprattutto nei bambini più piccoli) o i laccetti presenti nella zona del collo (se afferrati e stretti inavvertitamente possono provocare strangolamento). Annusate il tessuto del costume e i materiali dei gadget. Se hanno cattivo odore, non fateli indossare al vostro bambino: potrebbero contenere sostanze chimiche tossiche se inalate o ingerite dal bambino. Quando acquistate un costume leggete bene l’etichetta e fate attenzione che sia classificato come giocattolo (marchio CE). Solo così avrete la garanzia di “non infiammabilità”. Il pericolo maggiore dei vestiti è legato proprio a tessuti e materiali che prendono fuoco facilmente. Scegliete con attenzione gadget e accessori delle maschere (spade, lance, cappelli, caschi, occhiali, bacchette magiche, coroncine, fasce). Possono presentare bordi affilati e parti metalliche taglienti. Truccate il vostro bambino con cosmetici sicuri e non scaduti. Preferite prodotti ipoallergenici, adatti all’età. Controllate sempre l’etichetta (data di scadenza o “PAO”, periodo di tempo in cui il prodotto può essere utilizzato una volta aperto). I trucchi a basso prezzo e non acquistati nei canali di vendita autorizzati danno minori garanzie di sicurezza. Prima di truccare il vostro bambino, testate il prodotto su un lembo della sua pelle (generalmente dietro l’orecchio) per saggiare un’eventuale sensibilità. Per rimuovere tutto, meglio utilizzare uno struccante delicato e, subito dopo, sciacquare il viso del bambino con abbondante acqua. Evitate di applicare il trucco sulla pelle non pulita bene e sulle parti delicate del bambino (occhi e bocca) per evitare che venga ingerito inavvertitamente o irritare la congiuntiva e le mucose.

Foto da Pixabay