Dopo giorni di incertezza, Lazio-Udinese, rinviata nella venticinquesima giornata di Serie A lo scorso weekend per gli impegni dei biancocelesti tra Coppa Italia ed Europa League e la coincidenza con l’impegno dell’Italia del rugby al Sei Nazioi, ha finalmente una data per il recupero. Almeno sulla carta.

Con un comunicato, la Lega ha infatti annunciato che la partita dell’Olimpico verrà recuperata il prossimo 10 aprile alle 19:00, con la postilla che, in caso di andata dei quarti di finale in casa per la Roma, l’incontro slitterà alla settimana successiva, il 17 aprile, con il calcio d’inizio previsto sempre allo stesso orario.