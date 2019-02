Troppo grasso rimane incastrato in un tombino. Topo salvato dai vigili del fuoco

Sono stati necessari 25 minuti e otto persone, tra volontari e vigili del fuoco, per liberare un topo troppo grasso incastrato in un tombino. E’ successo a Bensheim, in Germania, dove un povero roditore, che non aveva ancora smaltito le riserve di grasso per l’inverno, avrebbe rischiato la vita se gli animalisti della Berufstierrettung Rhein Neckar, allertati da alcuni passanti, non avessero dato l’allarme ai vigili del fuoco.

“Il ratto aveva ancora parecchio grasso invernale accumulato sui fianchi e non riusciva ad andare né su né giù”, ha spiegato Michael Sehr, membro della squadra di salvataggio, all’agenzia stampa tedesca Dpa. “Anche gli animali che sono odiati da molte persone meritano rispetto”, ha aggiunto Sehr.

“L’animale è stato poi liberato nella natura, l’operazione dei vigili nel fuoco è stata completata dopo 25 minuti buoni”, ha spiegato il dipartimento dei vigili del fuoco di Auerbach. Due bambine, preoccupate per la sorte del topolino, hanno poi regalato agli otto uomini intervenuti un disegno che ritraeva il roditore circondato da cuoricini con la scritta “Danke!”, ovvero “grazie”.

Le foto (vere) e il video del salvataggio del topo pubblicati dai vigili del fuoco su Facebook stanno facendo il giro del web.













Foto da Facebook