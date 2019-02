Raramente un gentleman come Rafael Nadal è sembrato così nervoso come al termine della partita persa (dopo aver fallito tre match point) con Nick Kyrgios al tiebreak del terzo set, nel secondo round del torneo di Acapulco. Il maiorchino non le ha mandate a dire in conferenza stampa, attaccando il comportamento dell’australiano, a lungo in polemica con il pubblico messicano.

“Kyrgios ha un grande talento, che gli consentirebbe di vincere tornei dello Slam. Ciò che gli manca è il rispetto nei confronti degli avversari, del pubblico e di sé stesso”. Insomma, parole al veleno, cui poi hanno fatto seguito i complimenti per la meritata vittoria.