Non c’è ‘6’ né ‘5+’ al concorso di oggi del Superenalotto la cui combinazione vincente è: 2, 11, 50, 55, 79, 85. Numero jolly: 58, numero superstar 31.

A Genzano, in provincia di Roma, è stato realizzato un ‘5′ che vince 191.749 euro .

Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del ‘6’ è di 113,3 milioni.