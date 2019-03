Meghan Markle, Kate Middleton rimedia e organizza il secondo baby shower a Londra

Ancora una volta i rumors sulla faida familiare vengono smentiti. Dopo i festeggiamenti organizzati a New York dalle migliori amiche di Meghan Markle, Jessica Mulroney e Serena Williams, per l’arrivo del suo royal baby, secondo i tabloid inglesi a Londra fervono i preparativi per il secondo baby shower della Duchessa di Sussex. E sembrerebbe proprio che a dirigere i lavori del party sarà la cognata Kate Middleton.

Kate Middleton assente al baby shower di Meghan

L’assenza della Duchessa di Cambridge a New York aveva destato molti sospetti tanto che il gossip aveva ipotizzato programmi calcolati ad hoc per sfuggire all’impegno oltreoceano. Kate e William, in realtà, hanno approfittato delle vacanze scolastiche di George e Charlotte per mettere in pausa le proprie agende e dedicarsi alla famiglia.

Kate Middleton organizza il secondo baby shower di Meghan

Ad anticipare i dettagli del royal baby shower il Daily Mail. Il tabloid ha fatto sapere infatti che sarà un party più raccolto, riservato a pochissimi intimi e focalizzato sul nascituro. E sì, perché secondo l’opinione dei sudditi inglesi, la festa per il bambino in arrivo è sembrato più un pretesto per un ritorno di Meghan nella Grande Mela e un pigiama party tutto glam con le amiche.

Al baby shower londinese parteciperà anche la madre di Meghan, Doria Ragland, altra grande assente a New York, che in quei giorni è stata avvistata dai paparazzi a Los Angeles. Quel che è certo però è che anche lei rimedierà partecipando ai festeggiamenti organizzati da Kate.

Momentaneamente non è dato sapere quando si terrà la festa, quale sarà la location scelta e chi saranno gli ospiti esclusivi. Anche se la curiosità più grande riguarda la partecipazione o meno della Regina che potrebbe anche fare capolino con un regalo prezioso per il suo nuovo pro-nipotino.