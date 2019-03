Michael Jackson sarebbe vivo e pronto per un nuovo tour

Un redivivo Michael Jackson sarebbe pronto a tornare con un nuovo tour. Non è una novità che da tempo i fan nutrano la speranza che il King of Pop non sia davvero scomparso e che un giorno possa tornare nuovamente a calcare le scene. Quel giorno potrebbe arrivare molto presto, secondo la teoria di Steve Erhardt.

Le nuove accuse di abusi sessuali a Michael Jackson

L’ex stilista di Michael pensa infatti che il cantante si stia nascondendo in attesa che si plachi la bufera, causata dalle nuove accuse di abusi su minori, dalle quali lo stanno difendendo gli eredi. Due uomini, intervistati dal Telegraph e protagonisti del documentario “Leaving Neverland”, in onda su HBO il 2 e 3 marzo, hanno raccontato infatti di aver subito “centinaia di atti sessuali” da Michael Jackson quando erano bambini.

Uno di loro, Steven Safechuck, ha raccontato di avere iniziato a ricevere le attenzioni della popstar quando aveva 10 anni. Le molestie, da sporadiche, divennero sempre più frequenti e insistenti tanto che un giorno Michael Jackson celebrò persino un “finto matrimonio”.

L’ex stilista di Michael Jackson sostiene che sia vivo

Intanto Steve Erhardt è assolutamente convinto della sua versione dei fatti e avrebbe anche le prove di quanto sostiene. Lo scorso giugno ha pubblicato la foto di un paio di calzini bianchi, capo cult di Jackson, in uno studio di registrazione, facendo pensare che il re del pop fosse alle prese con le prove di un nuovo album.

Sta di fatto che a contrastare la versione di Erhardt, a quasi 10 anni dalla morte di Michael Jackson, ci sia sempre il referto medico che attesta il decesso in seguito a un arresto cardiaco, confermato dalle Autorità. Per non parlare dell’accusa di omicidio colposo che pende ancora sul medico di Jackson.

C’è da dire che Michael Jackson non è la prima icona dello star system su cui aleggia un alone di mistero. Tutt’oggi sono in tanti a pensare che anche Elvis Presley sia vivo come anche Jim Morrison, Paul McCartney e persino Marilyn Monroe.