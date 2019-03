Tensione molto alta prima del derby Lazio-Roma. Nei pressi dello stadio Olimpico sono stati lanciati sassi durante l’afflusso dei tifosi per la partita di calcio. In viale Maresciallo Diaz, un poliziotto, colpito alla testa, è rimasto ferito. La zona dello stadio è stata presidiata dalle forze dell’ordine, mentre sono scattate le misure di sicurezza in alcune strade limitrofe.

Lazio-Roma, tensioni prima della partita: ferito un agente

Gli scontri tra i tifosi della Lazio e della Roma sono iniziati con il lancio di quattro bombe carta “bullonate”, poi la sassaiola in piazzale Maresciallo Giardino, dove il poliziotto è rimasto ferito. Durante i momenti di tensione, l’agente, che si trovava su lungotevere Maresciallo Diaz, è stato colpito da un sasso alla testa. Immediati i soccorsi. Un’ambulanza ha portato il poliziotto all’ospedale Santo Spirito, dove è stato medicato con qualche punto di sutura alla testa.

Inoltre, poco prima dell’inizio del match, un gruppo di supporter della Lazio ha bruciato la bandiera romanista nei pressi dello stadio Olimpico.