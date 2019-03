M’Illumino di meno, luci spente a Palazzo D’Orleans

La Regione siciliana aderisce alla campagna “M’illumino di meno”, l’iniziativa ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per sensibilizzare i cittadini a un tema importante quale il risparmio energetico.

Per tre minuti, a partire dalle ore 20, anche le luci di Palazzo d’Orleans, sede del governo siciliano e degli assessorati si spegneranno. Aderiscono al progetto anche musei e aree archeologiche dell’Isola: il Teatro Antico e l’Anfiteatro romano di Catania, così come il Teatro e il Tempio di Segesta, il Museo interdisciplinare di Messina, Palazzo Riso a Palermo, il Paolo Orsi di Siracusa, il Parco archeologico di Naxos.

Anche l’assessorato regionale alla Salute ha invitato le Asp territoriali ad aderire all’iniziativa nei limiti derivanti dalla natura e dalle funzioni esercitate dalle Aziende del servizio sanitario regionale.

Lo spegnimento per 3 minuti delle luci di abitazioni, uffici, aziende pubbliche e private, comporterebbe, nella sola Sicilia, un risparmio di circa 12,3 megawattora di energia elettrica. In termini di benefici ambientali significherebbe risparmiare, ed evitare di bruciare, l’equivalente di circa 2,3 tonnellate di petrolio ed evitare di immettere nell’atmosfera circa 5,7 tonnellate di anidride carbonica: praticamente il consumo di una raffineria per un anno o quello di sessanta aerei in volo.