Il Pd al voto per le primarie, Martina sfida Zingaretti e Giachetti

Il popolo dem è chiamato oggi ai gazebo delle primarie per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico. Dopo “l’era Renzi” e la reggenza di Martina, a contendersi il trono sono Zingaretti, Giachetti e lo stesso Martina. A dividerli le alleanze a sinistra e il rapporto col M5S.

Le primarie Pd, aperto il voto nei gazebo

Sarà eletto direttamente solo chi supera il 50% dei voti, in alternativa lo Statuto prevede l’elezione da parte dell’Assemblea nazionale. “Domani vado a votare perché credo sia importante per la sinistra”, dice l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. “Chiunque vinca non dovrà temere alcuna guerriglia, come quella che io ho subito”, assicura poi Renzi.