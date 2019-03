Palermo, il ministro Grillo all’Ismett: “Lavoriamo sulle liste d’attesa”

“All’Ismett e all’ospedale dei Bambini le visite erano state programmate. So che in altri ospedali a Palermo si erano un po’ preparati, ma io adesso non so ancora in quali andrò a sorpresa”. Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, parlando con i cronisti a Palermo a conclusione della sua visita nel centro di eccellenza Ismett.

La visita del ministro Grillo a Palermo

Grillo poi spiega: “Stiamo lavorando alla costituzione dell’Osservatorio per monitorare le liste d’attesa negli ospedali in Italia. Nessuna secessione”, anzi “in Sanità siamo impegnati a ridurre le differenze tra le Regioni, aiutando quelle più in sofferenza soprattutto sul tema dell’edilizia sanitaria attraverso Invitalia”.