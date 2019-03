Giulia De Lellis senza filtri: “Non sono perfetta”

Giulia De Lellis si mostra nuda e cruda con tutti i suoi difetti per dimostrare di non essere perfetta, a differenza di come le sue seguaci credono. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato una serie di Instagram sotries nelle quali parla senza imbarazzo di un problema comune a molte ragazze (e ragazzi) della sua età: l’acne.

“Ragazze comunque siete carinissime perché prima ho detto in una story che per via di antibiotico, cortisone – che non sono stata bene durante la Fashion week – ho una pelle assurda, e voi mi avete detto no ma che stai dicendo hai una pelle incrdibile […] ve l’ho detto mille volte ragazze sono i filtri, non pensate mai che io abbia una pelle perfetta, ho avuto una bruttissima acne la sto curando sono migliorata sono positiva ma adesso vi faccio vedere senza il filtro, così capite […]”, queste le parole della De Lellis.

“Quindi non lasciatevi illudere da questa cosa qui soprattutto io che ho avuto una bruttissima acne, però insomma vivo serena lo stesso anche se non ho una pelle incredibile ma ci riuscirò perché io mi curerò io sono bravissima ce la farò”.