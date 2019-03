Il consiglio comunale di Trapani ha approvato una mozione per l’istituzione dell’Ufficio Stampa del Comune. L’atto di indirizzo impegna l’amministrazione “a dotarsi di un ufficio stampa da affidare ad un giornalista iscritto all’ordine e scelto attraverso le normali procedure”.

La mozione, che era stata presentata dal consigliere Gaspare Gianformaggio, è stata approvata all’unanimità, dopo un articolato dibattito, da maggioranza e opposizione.

Trapani, il Comune approva la mozione per istituire un ufficio stampa

“Esprimiamo soddisfazione – commenta il segretario provinciale dell’Assostampa Vito Orlando – per il chiaro pronunciamento del consesso civico, e siano ora Sindaco e giunta a darne applicazione, senza indugio, perché da troppo tempo ormai l’amministrazione trapanese ‘comunica’ senza avere un ufficio stampa. È questo il primo atto concreto, dopo la nota ai Sindaci e ai presidenti dei consigli comunali che abbiamo inviato sull’informazione pubblica negli enti locali della nostra provincia lo scorso ottobre, dove erano descritte le modalità di costituzione degli uffici stampa a norma della legge 150/2000. Agli amministratori ‘disattenti’ – conclude Orlando – ricordiamo che la divulgazione da parte di un ente pubblico, di comunicati stampa anonimi, ovvero privi della firma del loro redattore, o siglati da un non giornalista, è una violazione di legge e potrebbe anche configurare il reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’articolo 348 del codice penale qualora l’estensore non sia iscritto all’Ordine”.