Varese, Bossi lascia l’ospedale: il figlio lo incoraggia su Instagram

Umberto Bossi è stato dimesso dall’ospedale di Varese. Ad annunciarlo è il figlio Renzo attraverso uno scatto pubblicato su Instagram che immortala i due davanti l’ospedale : “Forza Papà, sappiamo che hai la testa dura” si legge sotto la foto.

La degenza e la riabilitazione

Il fondatore della lega Nord dovrà adesso sottoporsi ad un periodo di cure riabilitative. In seguito ad un malore lo scorso 14 febbraio, Bossi era arrivato d’urgenza all’ospedale di Circolo a bordo di un elicottero medico.

Dopo i primi bollettini medici in cui si parlava di miglioramenti delle condizioni, Bossi era stato spostato dalla rianimazione – dove rimase per sette giorni – in altro reparto dell’ospedale di degenza generica. In quella circostanza la famiglia chiese rispetto della privacy.

Poche le visite, tra cui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e Giuseppe Leoni.