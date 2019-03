Bologna, morto il bimbo caduto dal carro: era in condizioni disperate

È morto all’ospedale Maggiore di Bologna il bimbo caduto dal carro di Carnevale durante la sfilata del martedì grasso.

La dinamica

Il piccolo di due anni e mezzo stava partecipando alla sfilata in maschera insieme alla madre che lo teneva in braccio, quando sarebbe scivolato dalla ringhiera di protezione battendo la terra sull’asfalto per poi essere travolto dal carro stesso. Gianlorenzo Manchisi è stato subito soccorso dal personale del 118 e ricoverato ma sin da subito le sue condizione sono apparse gravissime. La Procura aprirà un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti.