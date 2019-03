Donne dirigenti, cifre in aumento: in 9 anni crescita del 32,7%

Aumentano le donne manager in Italia, con cifre inaspettate nel Mezzogiorno. I dati riguardano il settore privato nel quale è previsto un futuro aumento.

I dati di Manageritalia

Nella categoria dei dirigenti privati, in base ai dati di Manageritalia, (la Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) le donne sono oggi il 17,1% del totale, cresciute del 32,7% dal 2008 al 2017, a fronte di un calo del 10,3% degli uomini. Tra i quadri le donne sono già al 29,5%, 36,1% degli under 35. La classifica delle regioni più rosa vede prevalere in percentuale Lombardia (37,4%) e Molise (27,7%).

Nel rapporto, pubblicato come ogni anno alla vigilia della festa della donna, le donne sono il 17,1% dei dirigenti privati, contro il 16,6% dell’anno precedente, il 31,7% tra gli under 35 e il 27,9% tra gli under 40. Dal 2008 al 2017 i dirigenti privati sono diminuiti del 5%, -10,3% gli uomini e +32,7% le donne. Anche nell’ultimo anno (-0,1% 2016/2015) sono aumentate solo le donne (+2,6%), a fronte di un leggero calo degli uomini (-0,7%).

Le regioni con più donne dirigenti

A livello assoluto si attesta la Lombardia con 9.013 donne, 7.223 nella sola Milano, prevalendo su tutti con rispettivamente il 46,7% e il 37,4% dirigenti italiane. Spiccano poi Molise (27,7%), Sicilia(25,4%) e Lazio (22,8%), seguono Basilicata (20,9%), Valle d’Aosta(19,2%) e Lombardia (18,8%). Tra le province emergono Enna (54,7%), Messina (35,8%), Pavia (31,8%), a seguire Roma con il 23,1%

La crescita delle donne dirigenti è supportata dai numeri dei quadri privati, manager a tutti gli effetti e futuro ricambio della dirigenza. Oggi le donne sono il 29,5% a livello generale, il 36,1% tra gli under 35 e il 34,7% tra gli under 40. Lazio (33,8%) e Lombardia (31,3%) si confermano le regioni più rosa. In questo caso i quadri, cresciuti del 15,6% dal 2008 al 2016, vedono le donne al +36,9 e gli uomini al + 8,6%.