Lega Crotone, un volantino per l’8 marzo: “Il ruolo della donna è la famiglia”

Sta facendo sicuramente discutere il volantino diffuso dalla sezione locale della Lega di Crotone sull’8 marzo che recita “Chi offende la dignità della donna?”.

Il volantino

Il volantino, pensato per essere distribuito in occasione della festa della donna in alcuni gazebo nei pressi della sede del Comune, è stato pubblicato sui canali social anche da Giancarlo Cerrelli, Segretario della Lega Salvini Premier Crotone. Sei i punti che elencano le circostanze che offenderebbero la dignità della donna: dalla maternità surrogata alla proposta di legge no gender che intende sostituire “mamma” e “papà” con i termini “genitore 1” e “genitore 2” fino ad arrivare alla battaglia per l’emancipazione femminile che, secondo La Lega di Crotone susciterebbe “un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell’uomo”. “Il ruolo naturale della donna è in famiglia” si legge poi nel 5 punto.

Le reazioni

Immediate e durissime le repliche dalle opposizioni, ma soprattutto dal fronte grillino, dove la prima a reagire è stata la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni, che ha accusato i giovani salviniani di avere posizioni da “fondamentalisti islamici” e da “ritorno al Medioevo”. “Tutti concetti fuori dal tempo, retrogradi, che non sono compresi nel contratto di Governo che difende il ruolo delle donne e certamente non rappresentano il pensiero di ogni democratico e del Movimento 5 Stelle che combatterà con ogni forza chi parla così. La Lega prenda immediatamente le distanze dalla Lega di Crotone, perché queste uscite sono una offesa a tutte le donne del Sud come del Nord.”

“Mi auguro sia uno scherzo di cattivo gusto, ma se così non è, come temo, il vicepremier Salvini dica chiaramente se è questa l’idea di donna che Lega e governo vogliono far passare nel Paese” si legge in un post su Facebook di Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico.

“Il volantino in occasione dell’8 marzo della Lega della provincia Di Crotone è un elenco di luoghi comuni, di offese, oltre che – sottolinea la deputata Dem – un becero tentativo di relegare le donne a un ruolo riproduttivo e alla “grande missione sociale da compiere”. Quale sarebbe “l’infungibile ruolo della donna” inficiato da leggi e atteggiamenti? Le uniche leggi mortificanti sono quelle presentate dalla Lega, come il ddl Pillon. Gli atteggiamenti da combattere sono quelli di chi, come il ministro Fontana, vuole donne sotto tutela. Salvini faccia chiarezza affinché tutte le donne, e tutti gli uomini, sappiano quale è il modello che vogliono riportare nel Paese – conclude Rotta – cancellando con un colpo di spugna centinaia di anni di evoluzione culturale e battaglie sociali”.

