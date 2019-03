Venditti: “Scaricavo nelle canzoni ciò che avevo dentro”

“Scaricavo nelle canzoni ciò che avevo dentro e la prospettiva del suicidio, invece di sembrarmi drammatica, mi pareva la soluzione del problema”,

racconta Antonello Venditti a Vanity Fair.

Per i suoi 70 anni, il noto cantante italiano, spiega in un’intervista a Malcom Pagani il problema che lo tormentava: “La mia infelicità… Da adolescente grasso, se parliamo di bullismo, non avevo niente da invidiare a nessuno. Ero tra quelli che sentivano le risatine al loro passaggio e se una ragazza mi sorrideva neanche ci credevo… Mi chiamavano ‘Cicciabomba’, pesavo quasi 100 chili”.

Ma nemmeno il rapporto con la madre lo aiutava, una donna severissima: